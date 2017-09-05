Земля и квартиры: СМИ узнали об имуществе семьи Ляшко - видео

Весной 2017 против лидера Радикальной партии Олега Ляшко детективы НАБУ открыли дело: его подозревают в незаконном обогащении. Нардеп называет дело "политическим заказом", однако при этом у его матери, бывшей работнице котельной, обнаружены крупные земельные участки и элитные квартиры. Об этом речь идет в сюжете-расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"В июне 2017 года премьер Владимир Гройсман позвонил матери лидера Радикальной партии - Любови Ляшко, поздравил с днем ​​рождения. А потом расспрашивал о личном: о стаже работы (30 лет) и скромной пенсии (1600 грн). Сам Олег Ляшко сидел рядом и настаивал - мать должна истребовать с премьера повышение пенсии - хотя бы до 3000 грн. Впрочем, даже с нынешней скромной пенсией женщина смогла не просто выжить, но и приобрести 13 земельных участков под Киевом, купить три квартиры в самом центре столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра. Все сама. Нардеп утверждает, что не помогал матери с покупкой недвижимости", - говорят расследователи.

До 2008 года Любовь Ляшко в селе Варва Черниговской области работала оператором котельной, там же вырос и сам Ляшко. Даже после взлета политической карьеры сына мать продолжила работу в котельной - до пенсии.

"А после выхода на пенсию с размахом успешного бизнесмена начала скупать дорогую столичную недвижимость и получать многочисленные участки под городом", - добавили авторы расследования.

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Земельные участки приобретены в Вышгородском и Броварском районах столицы, на берегу Десны в селе Пуховка, а три квартиры по 100 кв м на сумму около $1 млн - в элитной новостройке Киева на Щорса, 36В. "Уже через год женщина продает все три квартиры. Одна из них - по копеечной цене в 120 тыс гривен - куму и первому заместителю Ляшко - Юрию Сухине", - добавили в передаче.

Также в 2016 году она приобрела трехкомнатную квартиру рыночной стоимостью более 1,5 млн грн.

Более того, отмечают у Бигуса, в 2016-2017 годах политик, который формально никогда не имел бизнеса, приобрел дом в Козине за 15 млн грн, еще один - за 5 млн грн - купила его гражданская жена.

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Видео: Youtube / BIHUS info

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