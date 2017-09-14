Соратник Корчинского узнал себя на фото из дела РФ против Яценюка

На фото членов УНА-УНСО в Приднестровье, на котором российский Следственный комитет увидел Арсения Яценюка, запечатлен соратник лидера Братства Дмитрия Корчинского Вячеслав Артеменко. Об этом он сам сказал на видео, опубликованном в Facebook Корчинского.

Артеменко рассказал, что принимал участие в боевых действиях в Приднестровье 25 лет назад. Фото, которое стало основанием для обвинения Москвой Яценюка, сделано, по его словам, в Рашкове. Там Артеменко командовал гарнизоном УНА-УНСО.





Скриншот с видео





Ранее российское следствие в рамках сфабрикованного дела против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого Москвой в якобы участии в Первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов, выдумало "доказательства" его "участия" в приднестровском конфликте 25 лет назад. С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченского дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Яценюка.





Фото: Facebook Ольги Лаппо

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