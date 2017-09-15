Форум YES-2017 в Киеве: онлайн-трансляция

В Киеве вчера открылся трехдневный 14-й ежегодный форум YES, участники которого в этот раз сосредоточатся на глобальных вопросах, таких как сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. В конференции примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

Сегодня, 15 сентября, пленарные заседания 14-й встречи YES откроются вступительной речью президента Петра Порошенко, за которой последует дискуссия спикеров и участников форума с главой государства.

Особое внимание будет уделено политике новой американской администрации, глобальной безопасности, проблемам кибербезопасности, популизма и энергетической безопасности. Тема встречи - "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?"

Одной из главных тем станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней - реформы, восприятие Украины странами ЕС, возможные варианты обеспечения национальной безопасности Украины, пути сохранения территориальной целостности Украины, а также конфликт между лидерами мнений и личными интересами.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - крупнейший на Востоке Европы общественный институт публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между Европейским Союзом, Украиной и другими странами. Это независимая организация, которая была основана в 2004 году украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком.

На форуме, помимо украинских спикеров, выступят: Александр Квасьневский (президент Польши, 1995-2005), Джон Керри (экс-глава Госдепа, 2013-2017), Дэвид Кэмерон (экс-премьер Великобритании, 2010-2016), Тони Блэр (экс-премьер Великобритании, 1997-2007), Роберт Гейтс (экс-глава Пентагона, 2006-2011), Кондолиза Райс (экс-глава Госдепа, 2005-2009), Пэт Кокс (экс-президент Европарламента, 2002-2004), Курт Волкер (спецпредставитель Госдепа по Украине), Андерс Фог Расмуссен (экс-генсек НАТО, 2009-2014), Карл Бильдт (экс-глава МИД Швеции, 2006-2014), Ньют Гингрич (50-й спикер Палаты представителей Конгресса США), Джон Болтон (экс-посол США в ООН), Ричард Хаас (президент Совета по международным отношениям), Марош Шефчович (вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза), Сума Чакрабарти (президент ЕБРР), Пол Кругман (лауреат Нобелевской премии по экономике, 2008), Джек Кин (председатель правления Института изучения войны), Кит Александер (экс-директор АНБ, 2005-2014), Алан Дункан (госсекретарь по делам Европы и Америки МИД Британии), Геннадий Бурбулис (экс-госсекретарь РСФСР и РФ), Майкл Макфол (директор Института международных исследований Стэнфордского университета), Андрей Кортунов (гендиректор Российской совета по международным делам), Уильям Херд (член Палаты представителей Конгресса США от Техаса), Таджани Илдем (замгенсека НАТО по вопросам публичной дипломатии), Вольфганг Ишингер (председатель Мюнхенской конференции по безопасности).

LIGA.net выступает информационным партнером форума, корреспонденты агентства следят за выступлениями спикеров.

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