Встреча форума YES-2017 в Киеве: онлайн-трансляция

В Киеве вчера открылся трехдневный 14-й ежегодный форум YES, участники которого в этот раз сосредоточатся на глобальных вопросах, таких как сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. В конференции примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

Особое внимание будет уделено политике новой американской администрации, глобальной безопасности, проблемам кибербезопасности, популизма и энергетической безопасности. Тема встречи - "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?"

Одной из важнейших тем встречи YES станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней - реформы, восприятие Украины странами ЕС, возможные варианты обеспечения национальной безопасности Украины, пути сохранения территориальной целостности Украины, а также конфликт между лидерами мнений и личными интересами.

В пятницу, 15 сентября, пленарные заседания 14-й встречи YES откроются вступительной речью президента Петра Порошенко, за которой последует дискуссия спикеров и участников форума с главой государства.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - крупнейший на Востоке Европы общественный институт публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между Европейским Союзом, Украиной и другими странами. Это независимая организация, которая была основана в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором Пинчуком.

LIGA.net выступает информационным партнером форума, корреспонденты агентства следят за выступлениями спикеров.

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