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Под Администрацией президента противники Порошенко подожгли шины

19.11.2017, 00:14
Участники так называемого "Движения освобождения" подожгли на Банковой шины. Об этом сообщается на их странице в Facebook.

Противники Порошенко также пытались перевернуть белый автобус возле Администрации президента, в котором находился сотрудник СБУ. Депутат Егор Соболев, который был среди демонстрантов, отговорил это делать.

17 ноября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве группы грузинских граждан

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