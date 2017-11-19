Под Администрацией президента противники Порошенко подожгли шины
19.11.2017, 00:14
Участники так называемого "Движения освобождения" подожгли на Банковой шины. Об этом сообщается на их странице в Facebook.
Противники Порошенко также пытались перевернуть белый автобус возле Администрации президента, в котором находился сотрудник СБУ. Депутат Егор Соболев, который был среди демонстрантов, отговорил это делать.
17 ноября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве группы грузинских граждан
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