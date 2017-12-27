Украина уже тестирует биометрический контроль на границе с РФ

Украина сегодня, 27 декабря, запустила в тестовом режиме биометрический контроль на границе с государством-агрессором Россией. Полноценный запуск системы состоится 1 января 2018 года.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал в своем Facebook видео, в которых рассказывается, как биометрический контроль будет работать в аэропортах и на железной дороге.

"С 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для иностранцев - граждан 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства", - отметил представитель ГПСУ.

Ранее Слободян в комментарии телеканалу 112 Украина пояснил, что 27 декабря 2017 года на границе с РФ в тестовом режиме заработают мобильные комплексы биометрического контроля, которые будут перемещаться с места на место.

"Мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", - подчеркнул чиновник.

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По словам Слободяна, комплексы в первую очередь будут использоваться на основных, стратегических магистралях, а именно в пунктах пропуска Гоптовка (Харьковская область) и Бачевск (Сумская область).

Также спикер погранведомства сообщил, что с 1 января 2018-го приборы для биометрического контроля будут установлены в КПВВ на линии разграничения зоны АТО и на админгранице с временно оккупированным Крымом.

"Но они там будут выполнять скорее вспомогательную функцию для проверки биометрических данных того или иного лица в случае, если возникнет сомнение, что это действительно тот гражданин, паспорт которого он предъявляет", - пояснил Слободян.

10 июля 2017 года СНБО принял решение о введении с 1 января 2018-го правил пересечения границы для граждан стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.

Видео: Facebook Олега Слободяна

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