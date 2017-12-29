Тысячи единиц оружия: видео о достижениях Укроборонпрома в 2017-м
Укроборонпром в 2017 году передал ВСУ, Нацгвардии и другим силовым структурам 3673 единицы военной техники и вооружения, обеспечив выполнение гособоронзаказа на 100%. Соответствующее сообщение и видео к нему опубликованы на сайте госконцерна.
Отмечается, что большая часть переданного вооружения (2053 единицы) - абсолютно новые и модернизированные образцы.
"Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие", - говорится в сообщении.
В течение года Укроборонпром передал в военные подразделения более полусотни танков Булат, восстановленных на Харьковском заводе им. Малышева, десятки новых БТР-4 и БТР-3 от Харьковского конструкторского бюро им. Морозова и Киевского бронетанкового завода, новые РЛС и средства РЭБ от запорожской Искры, ракетное вооружение от КБ Луч и ГАХК Артем и сотни других образцов вооружений.
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Также в 2017-м на вооружение ВСУ был принят легкий переносной ракетный комплекс Корсар, разработанный бюро Луч.
"В целом, только за этот год на вооружение украинской армии были приняты более десяти видов вооружения и военной техники, созданных предприятиями Укроборонпрома", - отмечают в госконцерне.
26 декабря 2017 года сообщалось, что НАБУ расследует манипуляции с контрактом Укроборонпрома на $39 млн на поставку запчастей для самолетов Ан-32 Минобороны Ирака.
27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует увольнение гендиректора Укроборонпрома Романа Романова из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.
Видео: YouTube / Укроборонпром
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