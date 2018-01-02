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Пранкеры в РФ заявили о розыгрыше Порошенко от имени генсека НАТО

02.01.2018, 01:50

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, заявляют, что в канун Нового года вновь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает российский 5 канал.

Отмечается, что представились они генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и поздравили его с Новым годом.

По словам самих пранкеров, украинский президент сначала был рад слышать генсека НАТО, вероятно, ожидал такого звонка. Однако после слов "горилка" и "водка" Порошенко бросил трубку, раскусив, по всей видимости, розыгрыш.

По словам Столярова, они "немножко неправильно поступили" позвонив в новогоднюю ночь.

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