КБ Луч провело пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора
15.01.2018, 17:30
Украинская компания Радионикс и киевское конструкторское бюро Луч, провели пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора. Об этом сказано в сообщении конструкторского бюро Луч.
В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М.
Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
Ранее в сентябре сообщалось, что Украина успешно испытала новую модель управляемой ракеты.
Видео: facebook.com/kbluchua
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