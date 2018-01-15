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КБ Луч провело пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора

15.01.2018, 17:30

Украинская компания Радионикс и киевское конструкторское бюро Луч, провели пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора. Об этом сказано в сообщении конструкторского бюро Луч.

В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км. 

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина успешно испытала новую модель управляемой ракеты.

Видео: facebook.com/kbluchua

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