КБ Луч провело пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора

Украинская компания Радионикс и киевское конструкторское бюро Луч, провели пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора. Об этом сказано в сообщении конструкторского бюро Луч.

В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина успешно испытала новую модель управляемой ракеты.

Видео: facebook.com/kbluchua



