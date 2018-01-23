СБУ опубликовала переговоры главаря ЧВК Вагнера с генералом ВС РФ

СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров руководителя ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина и генералом Вооруженных сил страны-агрессора РФ Евгением Никифоровым с позывным "Тамбов", которые были сделаны в январе 2015 года.



Отмечается, что на видеозаписи они обсуждают выдвижение боевиков и военной техники ЧВК Вагнера на боевые позиции.



Запись датирована 27 января 2015 года.

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Ранее СБУ выложила аудиозаписи телефонных разговоров руководителя ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина и "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, которые были сделаны в январе-феврале 2015 года.

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