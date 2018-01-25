Журналистку РФ в Давосе не пустят на мероприятия с Порошенко - АП

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе лишили одну из журналисток права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий президента Петра Порошенко. Об этом сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Facebook.

"Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского Президента", - написал Цеголко.

О вчерашнем инциденте в Давосе стало известно из сюжета ТСН.

Как сообщил корреспондент издания, вчера в Давосе "не обошлось без традиционной провокации от российских СМИ, которые всегда проинформированы о том, где можно встретить украинскую делегацию".

ТСН пишет, что журналистка с микрофоном без опознавательных знаков задала Порошенко на русском языке вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?".

Президент якобы посоветовал ей "снять вышиванку" и задать вопрос на украинском языке. На это журналистка заметила, что Порошенко "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - сказал Порошенко.

Дальше разговор прекратился силами охраны, сообщает издание.

18 января Рада приняла законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса, которым законодательно признала РФ агрессором и оккупантом, а также одобрила решение об использовании Вооруженных Сил для освобождения захваченной территории Донбасса.

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