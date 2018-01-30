Обнародовано видео первого запуска украинской крылатой ракеты

Обнародовано видео первого испытательного запуска украинской крылатой ракеты. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов в Facebook.

"Почему это важно? Потому что после тотального разоружения украинской армии, согласно Будапештскому меморандуму, на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - отметил Турчинов.

Сегодня, 30 января, в Украине успешно прошли первые летные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Турчинов подчеркнул: радиус поражения крылатых ракет Украины и их боевое снаряжение не противоречат подписанным международным соглашениям для такого вида оружия. Он не уточнил название разработки, однако, судя по фото, это противокорабельная ракета "Нептун".

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Видео: facebook.com/oleksandr.turchynov

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