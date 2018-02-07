Инцидентом между депутатом и журналистами в Раде займется СБУ

СБУ поручено провести досудебное расследование инцидента, который возник сегодня в кулуарах Верховной Рады между депутатом из группы Воля народа Александром Пономаревым и журналистами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Относительно инцидента, который произошел в Раде между нардепом Пономаревым и журналистами - сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.171 (Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, - ред.) УК, досудебное расследование поручено следователям СБУ", - написала она.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила в Facebook, что прокуратура в этом деле будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

Начало конфликта:



Ранее прокуратура передала в суд обвинительный акт против охранника политика Виктора Медведчука, который препятствовал журналистской деятельности съемочной группы программы "Схемы".

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