Кабмин пополнил автопарк вопреки своему же постановлению: видео

Автобаза Кабмина за прошлый год пополнилась на 19 автомобилей, что противоречит постановлению самого правительства, которое запрещает приобретение органами госвласти легковых автомобилей. Об этом говорится в программе "Игра слов" (совместный проект Bihus.Info и 24 канала).

В ответе на запрос программы пресс-служба Кабмина сообщила, что в 2016 году на балансе автопредприятия хозяйственно-финансового департамента секретариата КМУ находилось 117 автомобилей.

Фото: bihus.info

"...А по состоянию на 31 декабря 2017 года автопарк правительства увеличился на 19 автомобилей. Среди них - десять Scoda Superb и пять Huyndai Hybrid. Автопарк КМУ увеличился, несмотря на то, что в конце 2016 года правительство приняло постановление, в котором первым пунктом мероприятий по эффективному и рациональному использованию госсредств указано "прекращение приобретение легковых автомобилей", - отмечается в сюжете.

Всего на автопарки Кабмина, парламента и Госуправления делами в этом году в бюджете предусмотрено более 326 млн грн, что на 90 млн больше, чем расходы 2017 года.

2 июня 2017 года журналисты программы "Схемы" провели расследование, в котором рассказали об автопарке Службы безопасности Украины.

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