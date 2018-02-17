Конференция по безопасности: трансляция Украинского ланча

Сегодня, 17 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности проходит 2-й ежегодный Украинский ланч. Тема встречи в этом году - "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира".

В дискуссии принимают участие министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, экс-министр обороны США (2006-2011 годы) Роберт Гейтс и глава МИД Украины Павел Климкин. В обсуждении будут участвовать также главы и представители оборонных ведомств и аналитических центров Швеции и США.

Модератором дискуссии выступает Стивен Сакур - ведущий Hard Talk на телеканале ВВС.

LIGA.net ведет прямую трансляцию с Украинского ланча в Мюнхене.

Украинский ланч в Мюнхене организован Фондом Виктора Пинчука.

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