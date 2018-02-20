НАБУ закончило расследование янтарного дела: видео итогов

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что досудебное расследование по так называемому янтарному делу завершено, а материалы уголовного производства открыты с 15 февраля для стороны защиты - шести подозреваемых, в том числе двух народных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, опубликовав видеоролик, в котором кратко рассказывается о сути этого дела.

Подозреваемым инкриминируются следующие преступления:

- народному депутату, секретарю комитета по финполитике и банковской деятельности Верховной Рады - ч. 4 ст. 368 УК;

- нардепу-замглавы комитета Рады по промполитике и предпринимательству - ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК;

- помощнику-консультанту нардепа, который якобы был пособником - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК.

Всем троим выше вменяется в вину "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".

Также представителю межфракционного объединения Рады "Депутатский контроль" и двум его сообщникам инкриминируется "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды" (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК).

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19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов (подозревают Максима Полякова и Борислава Розенблата). 11 июля Рада удовлетворила представления САП и дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Как пишут в НАБУ, было установлено не менее пяти эпизодов преступной деятельности, в результате которой подозреваемые получили взяток на сумму более $300 тысяч. "Средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании", - подчеркнули детективы.

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