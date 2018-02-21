Допрос Порошенко по делу Януковича: трансляция завершена

Президент Петр Порошенко дает показания в режиме видеоконференции на заседании суда по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Он отвечает на вопросы суда, находясь в Администрации президента на Банковой.

Ранее сегодня прокурор Руслан Кравченко зачитал ходатайство о том, что Порошенко не сможет приехать 21 февраля в Оболонский райсуд на допрос по делу о госизмене Януковича, но будет отвечать на вопросы в режиме видеоконференции из Администрации президента с 14:00 до 15:30.

Суд отказал в ходатайстве защиты Януковича разрешить адвокатам поехать в Администрацию президента и задать свои вопросы Порошенко.

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