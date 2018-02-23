Москаль нецензурно выразился о Супрун: Гройсман требует извинений

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Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль использовал нецензурную лексику, публично критикуя и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Премьер-министр Владимир Гройсман в своем Facebook назвал такое поведение губернатора "недопустимым" и потребовал от него извиниться перед чиновницей.

"Сегодня утром у меня был телефонный разговор с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес", - написал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что такое поведение "недопустимо для высокопоставленного чиновника и мужчины" и "не красит" его.

Скандал разгорелся после того, как 22 февраля глава Минздрава, сославшись на местные власти Закарпатья, заявила, что регион получил от Венгрии 8 тысяч доз вакцины от кори, однако их якобы должным образом не растаможили, поэтому они считаются контрабандой и их "не хотят использовать".

На заседании Закарпатского облсовета Москаль, возмущенный этими словами Супрун, нецензурно выразился в адрес и.о. министра.

"На таможне все растаможено. Это что за е..нутая, извините меня", - сказал губернатор, вызвав смех в зале.

"Может, какой-то врач поставит ей диагноз? Я поставил человеческий диагноз... Ну сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве?" - добавил Москаль.

Сегодня, 23 февраля, глава ОГА на своем персональном сайте заявил, что его высказывания на заседании "соответствуют действующему украинскому законодательству".

"П. 1 ст. 227 Гражданского кодекса указывает: "Физлицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации". При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ - эмоциональный, нейтральный или какой-либо другой", - утверждает Москаль.

По словам губернатора, озвученная Супрун информация - "негативная и недостоверная". "Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Минздрава не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь от соседних стран", - отметил он.

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Комментируя свои нецензурные высказывания, Москаль подчеркнул, что "ответил" и.о. министра "таким способом, который посчитал нужным", и посоветовал чиновнице при желании подать на него в суд.

Глава ОГА также заявил, что ждет от Супрун опровержения обнародованной ею информации о вакцинах на Закарпатье.

"Как говорили бывшие донецкие, "базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать". Поэтому первой должна попросить прощения госпожа Супрун - за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, молчать буду и я", - подытожил Москаль.

22 февраля 2018 года Супрун сообщила, что вакцины от кори появятся в Украине 23 февраля, а в понедельник, 26 февраля, они будут распределены по регионам.

Видео: YouTube / Телеканал Sirius

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