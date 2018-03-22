"Кому-то будет смешно". Савченко решила идти в президенты
Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины. Об этом она сообщила в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.
"Я сказала в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России, - ред.), или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам. Я буду, и мы увидим, что из этого выйдет", - сказала Савченко.
По ее словам, "возможно, для кого-то это будет смешно и нелепо, но, может, кто-то ждет этого".
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15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест. В тот же день Рада исключила Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.
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