На съемках российского канала медведица напала на девушку: видео
26.12.2016, 21:08
Во время съемок программы "Про любовь" на российском Первом канале на сотрудницу студии напала дрессированная медведица. Соответствующее видео опубликовано на сайте YouTube.
На видео запечатлено, как медведица, наряженная в российский национальный костюм, набросилась на девушку, когда та подошла сзади и прикоснулась к ней.
Ранее в Австралии работник зоопарка, находясь на охоте, спас свою собаку, на которую напал кенгуру. Мужчине пришлось вступить с сумчатым в кулачный бой.
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