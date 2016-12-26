На съемках российского канала медведица напала на девушку: видео

Во время съемок программы "Про любовь" на российском Первом канале на сотрудницу студии напала дрессированная медведица. Соответствующее видео опубликовано на сайте YouTube.

На видео запечатлено, как медведица, наряженная в российский национальный костюм, набросилась на девушку, когда та подошла сзади и прикоснулась к ней.

Ранее в Австралии работник зоопарка, находясь на охоте, спас свою собаку, на которую напал кенгуру. Мужчине пришлось вступить с сумчатым в кулачный бой.

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