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Двухлетний мальчик спас брата из-под упавшего комода: видео

04.01.2017, 05:58

Отец двух двухлетних близнецов поделился видео, как один из его сыновей помог своему брату выбраться из-под упавшего комода. 

Братья Брок и Боуди Шофф пытались забраться в пустой комод, когда тот упал и придавил Брока. 

Двухлетний Боуди смог столкнуть комод и освободить своего брата.

Инцидент произошел 30 декабря, его записала камера наблюдения в доме. 

"Я немного не решался опубликовать это. Но я чувствую это не только осведомит, но это также невероятно", - написал отец близнецов, публикуя видео. 

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