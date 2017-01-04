Двухлетний мальчик спас брата из-под упавшего комода: видео
04.01.2017, 05:58
Отец двух двухлетних близнецов поделился видео, как один из его сыновей помог своему брату выбраться из-под упавшего комода.
Братья Брок и Боуди Шофф пытались забраться в пустой комод, когда тот упал и придавил Брока.
Двухлетний Боуди смог столкнуть комод и освободить своего брата.
Инцидент произошел 30 декабря, его записала камера наблюдения в доме.
"Я немного не решался опубликовать это. Но я чувствую это не только осведомит, но это также невероятно", - написал отец близнецов, публикуя видео.
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