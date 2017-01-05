Обнародовано трогательное видео колядки "Молитва к Рождеству"
В сети появилось видео новой композиции проекта "Песни войны" под названием "Молитва к Рождеству".
Автором слов и музыки стал украинский военный и бард Зиновий Медюх, который известен также как Зеник с Майдана.
Позже он ушел добровольцем в Национальную гвардию и начал ездить в АТО как солдат резерва первого батальона Нацгвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого.
Медюх дал сотни концертов как для военных, так и для жителей Донбасса.
Колядку он написал перед рождественскими праздниками, когда возвращался с передовой домой во Львовскую область.
Президент Петр Порошенко у себя в Facebook отметил, что потрясен до глубины души "Молитвой к Рождеству".
"Спасибо за эту современную колядку проекту Песни Войны и отдельно ее автору - украинскому воину Зиновию Медюху. Во время Сочельника давайте отдадим дань уважения нашим военным. Именно благодаря им мы имеем возможность праздновать Рождество в мире и уюте", - отметил Порошенко.
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