Израильский комик пристыдил свою собаку за храп во сне: видео

Израильский артист и стендап комик Тал Соломон опубликовал на своем канале в YouTube видео, на котором он включил своей собаке запись с ее же храпом.

На видеозаписи видно, что собака явно испытывает стыд за воспроизводимые звуки. Не уверенны, что таким образом хозяину удастся искоренить недостаток собаки, но по глазам животного видно, что оно будет стараться не шуметь во сне.

Ролик за 3 дня набрал почти два миллиона просмотров.

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