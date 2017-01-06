Деды воюют: Буду биться, пока Украина не будет свободна - видео
06.01.2017, 11:20
70-летний Владислав с позывным Седой один из самых старейших военнослужащих в рядах Вооруженных Сил Украины.
"Меня били, я самый старший был, взяли по львовской прописке", - добавил Владислав.
"Я чувствую, что могу воевать. Я буду до конца, пока Украина не будет у нас свободной. Мы их не приглашали, они пришли на нашу землю. Я должен отстаивать до последнего, пока я живой, я буду биться в этой Марьинке до смерти", - сказал Владислав.
По его словам, он никогда не мог подумать, что страна-агрессор Россия нападет на Украину.
"Здесь стою за свободную нашу Украину. Мы никогда не могли подумать, что этот кацапский враг мог на нас напасть. Я буду до самого конца, пока Украина не будет свободна. Мы их не приглашали, они пришли на нашу землю", - подчеркнул он.
Владислав добавил, что, когда ему было 4 месяца, его вывезли в Сибирь, где он прожил 33 года.
На войну ушел сразу после плена боевиков в 2015 году, где он провел два месяца.
Его освободили после того, когда жена заплатила террористам выкуп в сумме $6 тыс.
"Меня били, я самый старший был, взяли по львовской прописке", - добавил Владислав.
"Я чувствую, что могу воевать. Я буду до конца, пока Украина не будет у нас свободной. Мы их не приглашали, они пришли на нашу землю. Я должен отстаивать до последнего, пока я живой, я буду биться в этой Марьинке до смерти", - сказал Владислав.
По его словам, он никогда не мог подумать, что страна-агрессор Россия нападет на Украину.
"Здесь стою за свободную нашу Украину. Мы никогда не могли подумать, что этот кацапский враг мог на нас напасть. Я буду до самого конца, пока Украина не будет свободна. Мы их не приглашали, они пришли на нашу землю", - подчеркнул он.
Владислав добавил, что, когда ему было 4 месяца, его вывезли в Сибирь, где он прожил 33 года.
Источник видео: gazeta.ua
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