На остров в Германии вынесло тысячи яиц с игрушками: фото, видео

На пляжи острова Лангеог в Германии морем вынесло несколько десятков тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

"Множество пластиковых яиц с маленькими игрушками было выброшено на берег после сильного шторма на радость молодым жителям острова", - говорится в сообщении.

Вероятно, яйца-сюрпризы лежали в контейнере, который во время шторма потеряло грузовое судно на пути к порту Бремерхафен.





Инструкции для игрушек в яйцах написаны на русском языке.

На месте работают волонтеры, которые помогают собирать пластиковые яйца с игрушками, чтобы очистить территорию пляжа и прибрежные воды, так как это может нанести вред окружающий среде и животным.





В работе по уборке территории участвуют в том числе местные жители и дети. Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, - примерно 500 метров.





Фото: ndr.de

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