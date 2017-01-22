В Донбассе отметили День соборности Украины: видео

Ко Дню соборности Украины на востоке страны во многих городах прошли праздничные мероприятия. Местные жители в 50 км на восток от временно оккупированного гибридной российской армией Донецка на мосту между Покровском (бывший Красноармейск) и Мирноградом (бывший Димитров) развернули 35-метровый украинский флаг и спели гимн.

22 января в Киеве состоялась 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра цепью Соборности".

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Видео: Youtube

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