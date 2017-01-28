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В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра: видео

28.01.2017, 13:56

В штате Северная Каролина невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра. Видео момента ее встречи с женихом в Facebook за 5 дней посмотрели более 2,8 млн раз.

В ролике показано, как возлюбленные перед бракосочетанием встречаются на мосту. Судя по всему, для жениха такой наряд невесты стал неожиданностью.

Как сообщалось, победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала сообщила подробности своей предстоящей свадьбы с Бекиром Сулеймановым.

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