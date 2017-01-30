USD:  27.37  27.84   EUR:  29.00  29.85  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Музыканты устроили спонтанное шоу с девочкой-"дирижером": видео

30.01.2017, 20:33

Студентка из Стамбула опубликовала в своем Twitter видео, как девочка из группы слушателей, собравшихся вокруг уличных музыкантов, вдруг стала "дирижировать", а музыканты ей подыграли.

Музыканты останавливали исполнение каждый раз, когда девочка переставала махать дирижерской палочкой, и начинали снова, когда она возобновляла свои движения.

"Красивые вещи происходят в метро", - написала студентка по имени Дилара.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 