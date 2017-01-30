Музыканты устроили спонтанное шоу с девочкой-"дирижером": видео
30.01.2017, 20:33
kadıköy kartal metrosunda güzel şeyler oluyor pic.twitter.com/Mdpt6jXJ7e— Dilara (@dilraozk) 26 января 2017 г.
Студентка из Стамбула опубликовала в своем Twitter видео, как девочка из группы слушателей, собравшихся вокруг уличных музыкантов, вдруг стала "дирижировать", а музыканты ей подыграли.
Музыканты останавливали исполнение каждый раз, когда девочка переставала махать дирижерской палочкой, и начинали снова, когда она возобновляла свои движения.
"Красивые вещи происходят в метро", - написала студентка по имени Дилара.
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