Музыканты устроили спонтанное шоу с девочкой-"дирижером": видео

Студентка из Стамбула опубликовала в своем Twitter видео, как девочка из группы слушателей, собравшихся вокруг уличных музыкантов, вдруг стала "дирижировать", а музыканты ей подыграли.

Музыканты останавливали исполнение каждый раз, когда девочка переставала махать дирижерской палочкой, и начинали снова, когда она возобновляла свои движения.

"Красивые вещи происходят в метро", - написала студентка по имени Дилара.

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