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400 летучих мышей хотели перезимовать на балконе квартиры: видео

07.02.2017, 21:01

Из Запорожья в Харьков переправили 400 летучих мышей, которые залетели на балкон квартиры местного жителя, рассчитывая там перезимовать. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Животные, тщательно упакованные в картонные коробки, проехали более 300 километров.

В Харькове их доставили в единственный в Украине центр реабилитации рукокрылых.

Специалисты считают чудом то, что животные выжили.

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