400 летучих мышей хотели перезимовать на балконе квартиры: видео
07.02.2017, 21:01
Из Запорожья в Харьков переправили 400 летучих мышей, которые залетели на балкон квартиры местного жителя, рассчитывая там перезимовать. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Животные, тщательно упакованные в картонные коробки, проехали более 300 километров.
В Харькове их доставили в единственный в Украине центр реабилитации рукокрылых.
Специалисты считают чудом то, что животные выжили.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:45
-
18:54
-
17:50
-
17:36
-
16:41
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...