В Италии создали робота, способного носить покупки: видео
Итальянский концерн Piaggio работает над автономным роботом-помощником Gita, способным перевозить груз или ручную кладь своего владельца. Об этом сообщает Technology Review.
"Робот Gita представляет собой новый экспериментальный способ транспортировки вещей", - говорится в сообщении.
Робот сконструирован в форме цилиндра, к граням которого прикреплены колеса. Покупки и вещи можно сохранять внутри цилиндра, для этого там предусмотрено специальное отделение, вместимость которого составляет около 18 кг.
Gita способна развить скорость до 35 км в час, он запрограммирован следовать за своим хозяином, а также маневрировать в толпе.
Piaggio - итальянский автомобильный производитель, специализирующийся на создании малогабаритных транспортных средствах, а также скутеров.
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