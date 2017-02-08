В Италии создали робота, способного носить покупки: видео

Итальянский концерн Piaggio работает над автономным роботом-помощником Gita, способным перевозить груз или ручную кладь своего владельца. Об этом сообщает Technology Review.

"Робот Gita представляет собой новый экспериментальный способ транспортировки вещей", - говорится в сообщении.

Робот сконструирован в форме цилиндра, к граням которого прикреплены колеса. Покупки и вещи можно сохранять внутри цилиндра, для этого там предусмотрено специальное отделение, вместимость которого составляет около 18 кг.

Gita способна развить скорость до 35 км в час, он запрограммирован следовать за своим хозяином, а также маневрировать в толпе.

Piaggio - итальянский автомобильный производитель, специализирующийся на создании малогабаритных транспортных средствах, а также скутеров.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.