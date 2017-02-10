В зоопарке Великобритании родилась крошечная антилопа: видео
10.02.2017, 19:30
В Честерском зоопарке в Великобритании родился детеныш антилопы дикдик. Малыш остался сиротой, поэтому теперь ним ухаживают сотрудники зоопарка, о чем сообщается на канале зоопарка в Youtube.
Таноса кормят из бутылочки пять раз в день. Он крохотный: его высота всего 19 сантиметров (взрослые дикдик достигают 30-40 сантиметров). Он настолько маленький, что в зоопарке нет таких весов, которые смогли бы определить его вес. А еще у Таноса смешной нос.
Смотрите также: В зоопарке США выхаживают недоношенного гиппопотама: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:49
-
09:15
-
16:25
-
08.02.17
08:16
-
18:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...