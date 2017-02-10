В зоопарке Великобритании родилась крошечная антилопа: видео

В Честерском зоопарке в Великобритании родился детеныш антилопы дикдик. Малыш остался сиротой, поэтому теперь ним ухаживают сотрудники зоопарка, о чем сообщается на канале зоопарка в Youtube.

Таноса кормят из бутылочки пять раз в день. Он крохотный: его высота всего 19 сантиметров (взрослые дикдик достигают 30-40 сантиметров). Он настолько маленький, что в зоопарке нет таких весов, которые смогли бы определить его вес. А еще у Таноса смешной нос.

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