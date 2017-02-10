В США создали робота-спасателя без туловища: видео

Американские специалисты создали робота Cassie, у которого есть две ноги, однако туловище отсутствует. Об этом сообщает Naked Science.

"Такое техническое решение позволяет наделить робота уникальными способностями. Cassie оптимизирован для быстрого перемещения в самых разных условиях, в том числе по пересеченной местности. Робот может стать незаменимым, если речь идет о быстрой доставке грузов (например, медикаментов) в труднодоступные районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Специалисты также видят в Cassie потенциал робота-спасателя", - отмечается в сообщении.

Движения робота больше похожи на движения страуса.

"И это неспроста. Инженеры из Agility Robotics специально изучили то, как двигаются животные, и постарались учесть полученные сведения при создании робота", - говорится в сообщении.

В случае если робот Cassie упадет, то это не станет для него "смертельным".

18 июля сообщалось, что в Токийском технологическом институте инженеры сконструировали робота с искусственными мышцами.и

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