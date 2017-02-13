Белорусы стали на колени на концерте Brutto в память о героях АТО
На концерте рок-группы Brutto в белорусском городе Гродно 12 февраля музыканты и лидер Сергей Михалок посвятили композицию "Гарри" памяти украинских героев, погибших в ходе АТО в Донбассе. Об этом сообщает белорусский телеканал Белсат.
Во время песни весь танцпол встал на колени. Так белорусы почтили память украинских военных, отдавших свои жизни в ходе противостояния российской агрессии.
Группа Brutto, которая еще год назад находилась в "запретных списках", продолжает выступать в городах Беларуси.
Белсат сообщает, что зал гродненского Ледового дворца, где проходило мероприятие, был заполнен целиком - все 100% билетов были проданы.
26 мая 2015 года лидер группы Brutto, бывший фронтмен "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок и продюсер Антон Азизбекян получили удостоверения на постоянное проживание в Украине.
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