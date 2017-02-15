Мировой рекорд побит: Индия запустила в космос сразу 104 спутника
Индия установила мировой рекорд по числу выведенных на орбиту одной ракетой спутников, запустив в космос 104 аппарата. Таким образом, принадлежащий РФ предыдущий рекорд трехлетней давности (37 спутников) перебит почти троекратно, пишет сайт Phys.
Ракета стартовала с космодрома центра им. Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Подавляющее большинство спутников (96) принадлежит компаниям из США, индийских - три. Самый крупный из них весит 714 кг, все остальные - так называемые "наноспутники", чей общий вес составляет около 664 кг.
Главный аппарат на борту - индийский картографический спутник, который власти страны намерены задействовать для мониторинга ситуации в конфликтном штате Кашмир.
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Индия обозначила свои амбиции стать одним из основных игроков на рынке освоения космоса, полагают эксперты. В 2017 году "космический" бюджет страны был заметно увеличен, а сотрудники агентства ISRO заговорили о намерении отправить станцию к Венере и Юпитеру.
Видео: Youtube / ISRO antrix india
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