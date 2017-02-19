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В Николаеве патрульные поймали пьяного депутата: видео

19.02.2017, 08:03

В Николаеве патрульные полицейские в отношении депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря составили админматериалы управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульная полиция города на странице в Facebook.

"Николаевские патрульные получили сообщение о том, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На улице Херсонское шоссе один из экипажей патрульных остановил транспортное средство, которое подпадало под ориентировку. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения", - говорится в сообщении.

Сначала водитель соглашался пройти тест на состояние опьянения в медучреждении, но впоследствии отказался, отмечают в полиции. 

12 февраля 2017 года в Черкассах пьяный депутат областного совета Александр Рыбченко совершил ДТП, в результате которого пострадали два человека.

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