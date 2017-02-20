Впечатляющее видео: посадка первой ступени ракеты Falcon 9
Частная американская компания SpaceX вчера, 19 февраля, успешно осуществила очередной "рейс" ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon на борту. Стыковка последнего с МКС запланирована на 22 февраля.
SpaceX владеет лицензией от правительства США на доставку грузов на орбиту: материалов и инструментария для научных экспериментов, а также аппаратуры многоцелевого применения. В этой конкретной заброске среди остального груза есть и штамм так называемой супербактерии - сверхустойчивого к антибиотикам микроорганизма. В условиях невесомости астронавты проведут с ним различные опыты.
Запуск был проведен со второй попытки, так как 18 февраля команда центра управления полетами в последний момент отложила старт - обнаружили незначительные технические неполадки.
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После того как первая ступень ракеты-носителя отработала положенное время, она отсоединилась от ракеты и спустя несколько минут успешно приземлилась на суше в обозначенном для этого месте. Метод многократного использования первой ступени позволяет компании-оператору экономить значительные средства.
Видео:
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