Дрон с огнеметом в Китае сжигает мусор в проводах ЛЭП - видео
В китайском городе Саньян сконструировали оборудованный огнеметом беспилотник, который успешно применяют для уборки мусора в проводах линий электропередач. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Gizmodo.
Операторы мультикоптера продемонстрировали его работу, сжигая запутавшиеся в проводах полиэтиленовые пакеты, веревки и другой мусор.
По словам специалистов энергокомпании, которые занимаются очисткой ЛЭП, дрон применяют в тех местах, куда опасно добираться работникам на платформе автовышки.
Ранее сообщалось о том, что террористы организации Исламское государство применяют коммерческие беспилотники для сбрасывания бомб на позиции противников.
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