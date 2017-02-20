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Дрон с огнеметом в Китае сжигает мусор в проводах ЛЭП - видео

20.02.2017, 12:35

В китайском городе Саньян сконструировали оборудованный огнеметом беспилотник, который успешно применяют для  уборки мусора в проводах линий электропередач. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Gizmodo

Операторы мультикоптера продемонстрировали его работу, сжигая запутавшиеся в проводах полиэтиленовые пакеты, веревки и другой мусор.

По словам специалистов энергокомпании, которые занимаются очисткой ЛЭП, дрон применяют в тех местах, куда опасно добираться работникам на платформе автовышки.

Ранее сообщалось о том, что террористы организации Исламское государство применяют коммерческие беспилотники для сбрасывания бомб на позиции противников.

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