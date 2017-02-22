В Мариуполе открыли современный кинологический центр: видео

Сегодня, 22 февраля, в Мариуполе Донецкой области Нацполиция открыла первый современный кинологический центр, рассчитанный на 24 собаки. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Особенность кинологического центра в Мариуполе - в специальной подготовке служебных собак, которые натренированы работать в зоне боевых действий и спасать людей, несмотря на взрывы.

Центр построен на месте аварийной застройки, современные вольеры строились из металлоконструкций, а чтобы собакам было тепло зимой, на пол постелили 600 кв. метров деревянного настила.

Первой служебной собакой, с которой как раз началось создание кинологического центра - стал пес Туман. Сегодня Туману - полтора года, он - специалист в поиске преступников и вместе с кинологом Назаром Зубричевим, который приехал добровольцем в АТО, и участвует в раскрытии тяжких преступлений.

Всего в кинологическом центре сейчас работают 8 полицейских кинологов - как из Донецкой области, так и со всей Украины, в центре на данный момент состоит 10 собак.

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