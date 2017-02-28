Енот попытался украсть пищу у каякера: видео
28.02.2017, 20:00
Енот пытался забрать сумку с едой у туристов, сплавлявшихся по реке на каяках. Курьезное видео было опубликовано в YouTube.
Спортсменки гребли вниз по реке, а енот подошел к ним на отмели. Животное учуяло запах еды в сумке туристки и попыталось ее стащить. Но женщине удалось отстоять свой багаж.
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