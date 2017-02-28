Енот попытался украсть пищу у каякера: видео

Енот пытался забрать сумку с едой у туристов, сплавлявшихся по реке на каяках. Курьезное видео было опубликовано в YouTube.

Спортсменки гребли вниз по реке, а енот подошел к ним на отмели. Животное учуяло запах еды в сумке туристки и попыталось ее стащить. Но женщине удалось отстоять свой багаж.

Смотрите также: Енот застрял в танке американской Нацгвардии: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.