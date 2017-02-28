На Сицилии проснулся крупный вулкан: видео

В восточной части итальянского острова Сицилия после восьми месяцев затишья проснулся один из самых крупных в Европе вулкан Этна. Об этом сообщает La Repubblica.

Слышны взрывы, вулкан выбрасывает столбы пепла и искр.

Национальный институт геофизики и вулканологии объявил "оранжевое" предупреждение для самолетов, которые могут подвергаться риску.

За последние несколько недель специалисты института отмечали увеличение внутреннего тремора магматических протоков.

26 декабря 2016 года сообщалось, что на западе Мексики проснулся вулкан Колима или так называемый Огненный Вулкан.

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