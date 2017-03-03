СБУ нашла в Запорожье российского Боярышника на 2 млн грн: видео
В Запорожье сотрудники СБУ обнаружили почти 200 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции "Лосьон косметический Боярышник" российского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.
"Во время проведения выборочных замеров крепости жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения", - сказано в сообщении.
По оптовым ценам стоимость товара составляет более 2 миллионов гривень, отметили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ) УК.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения обнаруженной продукции.
По состоянию на конец 2016 года, в России число жертв отравления спиртосодержащим концентратом Боярышник достигло 58 человек.
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