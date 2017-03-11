Американка спасла застрявшего головой в бутылке скунса: видео
11.03.2017, 10:52
Бренди Макнейлл из американского штата Висконсин опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлено, как она помогла скунсу, застрявшему головой в бутылке.
Позже девушка закрыла общий доступ к посту.
Опубликованный 7 марта ролик просмотрели более 7 тысяч раз.
3 марта в столице Туниса временно закрыли зоопарк после того, как посетители камнями забили до смерти крокодила. "Граждане оставляют отходы и пластиковые пакеты. Они бросают камни во львов и бегемотов", - рассказал ветеринар зоопарка.
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