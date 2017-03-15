Британский легкоатлет в забеге на 100 метров обогнал лошадь

Бывший легкоатлет Дуэйн Чемберс обогнал лошадь в забеге на 100 метров, сообщает The Sun.

Легкоатлет соревновался со скакуном по кличке Жаркий Шторм. Чемберс пробежал дистанцию за 10,36 секунд.



"Я немного нервничал. Как атлет, я хотел победить и бежал настолько быстро и долго, насколько мог", - сказал Чемберс.

Легкоатлету принадлежит рекорд Европы по бегу в помещении - 60 метров за 6,42 секунды.



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