С мыса Канаверал успешно стартовала ракета Falcon 9 - видео
Около 07:35 утра по киевскому времени ракета-носитель Falcon 9 частной аэрокосмической компании SpaceX cо спутником EchoStar 23 на борту успешно стартовала с прибрежного космодрома в американском штате Флорида.
Как рассказали в ходе традиционной трансляции всего мероприятия инженеры компании, стартовое окно для запуска появилось около 07:00. Пуск был запланирован на 07:35, но из-за погодных условий (сильные воздушные потоки в верхних слоях атмосферы) его немного отсрочили.
На орбиту ракеты вывела спутник через 34 минуты после старта.
Запуск хотели осуществить еще 14 марта, но также отложили его в последние минуты перед зажиганием из-за сильных ветров.
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Телекоммуникационный спутник EchoStar 23 американской компании SSL будет использоваться для телевещания в Южной Америке, хотя ранее его предлагали запустить для мобильного телевещания на Олимпиаде-2008 в Пекине.
Видео:
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