США рассекретили сотни роликов ядерных испытаний: видео
Американская Национальная лаборатория им. Ливермора в рамках проекта по систематизации данных о всех ядерных испытаниях США получила от правительства разрешение на рассекречивание некоторых документов по этой теме, включая видеозаписи тестовых взрывов.
По данным ученых, речь идет о 750 уже не секретных роликах, часть которых - взрывы в атмосфере. Всего с 1945 по 1992 год в США провели 210 атмосферных ядерных тестов.
Из-за того, что основная часть записей сделана на кинопленку, в состав которой входит "устаревающий" нитрат целлюлозы, расследователи хотят оцифровать все записи. Сотрудники лаборатории уже обнаружили в архивах около 6,5 тысяч записей из 10 тысяч предполагаемых, оцифровав уже 4,2 тысячи роликов.
На канале в Youtube сейчас выложено только 64 ролика из операций Dominic, Castle, Hardtack и Teapot.
Видео: Youtube / LLNL Atmospheric Nuclear Tests
Смотрите также: Все ядерные взрывы в истории: опубликована интерактивная карта
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