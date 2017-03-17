США рассекретили сотни роликов ядерных испытаний: видео

Американская Национальная лаборатория им. Ливермора в рамках проекта по систематизации данных о всех ядерных испытаниях США получила от правительства разрешение на рассекречивание некоторых документов по этой теме, включая видеозаписи тестовых взрывов.

По данным ученых, речь идет о 750 уже не секретных роликах, часть которых - взрывы в атмосфере. Всего с 1945 по 1992 год в США провели 210 атмосферных ядерных тестов.

Из-за того, что основная часть записей сделана на кинопленку, в состав которой входит "устаревающий" нитрат целлюлозы, расследователи хотят оцифровать все записи. Сотрудники лаборатории уже обнаружили в архивах около 6,5 тысяч записей из 10 тысяч предполагаемых, оцифровав уже 4,2 тысячи роликов.

На канале в Youtube сейчас выложено только 64 ролика из операций Dominic, Castle, Hardtack и Teapot.

Видео: Youtube / LLNL Atmospheric Nuclear Tests

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