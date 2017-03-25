Метеорологи официально признали "апокалиптические" облака: видео

Всемирная метеорологическая организация впервые за последние 500 лет внесла новое дополнение в Международный облачный атлас - официально признаны облака undulatus asperitas. Об этом сообщает The Verge.

"Такие облака выглядят апокалиптически - это тучи, которые вы ожидаете увидеть в Судный день или в преддверии вторжения инопланетян. Один взгляд на эти облака, и вы знаете, что грядет что-то очень плохое", - пишет издание.

Гэвин Претор-Пинни, ученый, занимающийся облаками, открыл этот вид в 2008 году. Он боролся за официальное признание новой категории.

В течение многих лет люди из разных городов присылали ему изображения необычных небесных образований, но он не мог придумать им названия.

Undulatus asperitas имеют тенденцию быть низменными, они вызываются погодными фронтами, которые создают волны в атмосфере.

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