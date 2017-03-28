USD:  26.97  27.23   EUR:  28.97  29.56  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Counter-Strike бойцов АТО: прохождение полосы разведчика - видео

28.03.2017, 08:45

Военное телевидение Украины опубликовало видеоролик, в котором от первого лица показывается 70-секундное прохождение так называемой полосы разведчика - одного из тренировочных упражнений в Вооруженных Силах Украины.

В полном снаряжении боец, время от времени "отстреливаясь" от условного противника, под свист "мин" поочередно преодолевает различные преграды - от бревен и колючей проволоки до рва с огнем, траншей и кантования покрышек.

Видео: Youtube / Військове телебачення України

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 