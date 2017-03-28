Counter-Strike бойцов АТО: прохождение полосы разведчика - видео
28.03.2017, 08:45
Военное телевидение Украины опубликовало видеоролик, в котором от первого лица показывается 70-секундное прохождение так называемой полосы разведчика - одного из тренировочных упражнений в Вооруженных Силах Украины.
В полном снаряжении боец, время от времени "отстреливаясь" от условного противника, под свист "мин" поочередно преодолевает различные преграды - от бревен и колючей проволоки до рва с огнем, траншей и кантования покрышек.
Видео: Youtube / Військове телебачення України
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