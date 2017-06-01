СБУ ко Дню защиты детей показало видеоролик: Это наша земля
Служба безопасности Украины к международному Дню защиты детей подготовила специальный видеоролик. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В ролике отмечается, что во время гибридной войны России против Украины, в частности, в Донбассе, нужно защитить свободу детей.
"Очевидно, что наш враг силен. Мы не тешим себя иллюзиями. Но мы никогда не продадим свою Родину. Мы никогда не сдадимся. Это наша земля. И мы не имеем права отдать ее врагам. И если мы погибнем в бою, то только ради нашего единства, нашей независимости, нашей чести ", - сказал глава СБУ Василий Грицак.
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