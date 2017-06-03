Во Львове состоялось прощание с Любомиром Гузаром: видео

Сегодня, 3 июня, во Львове прошло прощание с бывшим главой Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром. Об этом сообщает Радио Свобода.

Скорбное шествие прошло от Святоюрского собора, куда 1 июня доставили гроб с телом кардинала, до храма святого Архистратига Михаила, монастыря монахов-студитов, к которым принадлежал Гузар.

4 июня тело Блаженнейшего доставят в Киев, в Патриарший собор Воскресения Христова, где его похоронят 5 июня.

31 мая сообщалось, что Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов он был избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви.



21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев.



10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.