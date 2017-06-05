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В Киеве проходит литургия за упокой Любомира Гузара

05.06.2017, 12:43

В Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве проходит литургия за упокой главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

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